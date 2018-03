Scontro frontale a Gorizia nella frazione di Piedimonte: due feriti

GORIZIA - Un incidente stradale si è verificato alle 13 di oggi, venerdì 16 marzo, in località Piedimonte a Gorizia. Il frontale è avvenuto tra una Toyota Yaris grigia e una Opel Corsa bianca in via IV novembre all'altezza del civico 46. Due le persone rimaste coinvolte: la prima è stata portata in codice giallo al Pronto soccorso di Gorizia e la seconda - che ha riportato un grave trauma agli arti inferiori poichè rimasta incastrata nell'abitacolo - al Pronto soccorso di Udine. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. La viabilità è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia.