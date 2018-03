Cormons, si sente male durante la gara ciclistica: muore 44enne

CORMONS - La 4a edizione della 'Collio Marathon Bike' doveva essere una giornata di festa e di sport, invece la gara ciclistica in programma domenica 18 marzo è finita in tragedia quando un 44enne di Lucinico si è accasciato all'improvviso al suolo mentre spingeva a mano la propria bicicletta in un tratto del Monte Quarin. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorsi, l'uomo non ha più ripreso conoscenza. Come comunicato dagli organizzatori l'atleta si è spento per un arresto cardiaco. La salma si trova all'obitorio dell'ospedale civile di Gorizia a disposizione dell'autorità giudiziaria.