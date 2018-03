"Suggestioni 2018 - Siamo Danza", la vetrina per le scuole di danza del Fvg al Comunale di Cormons

CORMONS - Conto alla rovescia per l’edizione 2018 di ‘Suggestioni, Siamo Danza' – Vetrina per le scuole di danza del Friuli Venezia Giulia promosso dall'Ente Regionale Teatrale - Circuito Multidisciplinare del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con a.ArtistiAssociati, in programma sabato 24 e domenica 25 marzo al Teatro Comunale di Cormons. Lo spirito dell’iniziativa è quello di valorizzare l’impegno, la passione, il sacrificio ed il rigore con cui i giovani danzatori si dedicano all’arte coreutica e dar loro un’opportunità di visibilità, in un’atmosfera di socializzazione e sano confronto tra tutti i partecipanti. L’invito è esteso a quanti interessati: la biglietteria aprirà un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

CONCORRERANNO 29 SCUOLE - E proprio di partecipanti parliamo perché quest’anno è ulteriormente incrementato il numero dei concorrenti al bando: ben 29 scuole di danza si presenteranno all’appuntamento suddivisi fra sabato, alle 20.30, e domenica, alle 17.30. Saliranno sul palco: ASD Coppelia, ASD Accademia Balletto, Polisportiva Muggia '90, Broadway Dance, ASD Danza Giselle, GO Kaos, ASS.S.C.D Salice Verde, The Lab C.C. ASD, Il nuovo centro danza, Le Scarpette Rosse, ASD Élever_Contatto Danza, DNA Danza, Scuola di Danza Ceron, Spazio Danza San Daniele, ACSD Movimento Espressivo, D.A.M. Academy ASD Fit Gym2, ASD Danza Art Academy, ASD Ventaglio, Balance Dance Lab ASD, ASD Ballet Club, ASD Movartex, Gea Danza, Liceo Marinelli, Shen Formazione Danza ASD, Rdeča Zvezda, ASD Passione Arte Danza, Danza Di.E.Ci, ASD ARTEinventando. Il titolo scelto per l’undicesima edizione della Vetrina, 'Siamo danza', vuole mettere in evidenza il ruolo dei danzatori: è attraverso di loro che la danza esprime sé stessa, loro rappresentano il passaggio dall’astratto al concreto, loro fanno in modo che questa splendida arte prenda vita, diventando essi stessi danza.

Le serate ospiteranno EgriBiancoDanza, compagnia torinese che proporrà due coreografie di Raphael Bianco: ‘Apparizioni’ e ‘Freedom’.