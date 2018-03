Il fiume Isonzo in mostra in un viaggio tra immagini e parole

GORIZIA - In occasione della Giornata mondiale dell'Acqua, promossa dall'Unesco, la sezione Giovani del club per l'Unesco di Gorizia propone una mostra fotografica e bibliografica, che vedrà come unico protagonista il fiume Isonzo. L’esposizione sarà visitabile nei locali della biblioteca statale Isontina di Gorizia e sarà inaugurata giovedì 22 marzo, alle 17.30, nella sala periodici; rimarrà aperta fino al 29 marzo (ad esclusione di sabato e domenica) dalle 8 alle 18.45.

LA PARTICOLARITA' DELLA MOSTRA - Si potranno ammirare una decina di fotografie, scattate da componenti del gruppo facebook Isonzo fiume d'Europa - Soča evropska reka. Le immagini saranno corredate da una scelta di libri sul tema dell'Isonzo, esposti nelle bacheche, messi a disposizione dalla biblioteca e scelti dagli organizzatori secondo criteri naturalistici, artistici o storici. L'evento inaugurale sarà impreziosito dalla partecipazione dell'attore Francesco Gusmitta, che reciterà alcuni testi legati al tema dell'acqua. La stessa inaugurazione della mostra sarà inoltre occasione per presentare una bibliografia di più di mille titoli, tutti legati al tema dell'Isonzo, curata da Marina Cerne e promossa dal club per l'Unesco di Gorizia. La particolarità del documento è quella di raccogliere titoli dalle biblioteche di tutto il mondo. La mostra viene realizzata grazie alla collaborazione della Biblioteca statale Isontina, di Legambiente Gorizia e del gruppo facebook Isonzo fiume d'Europa - Soča evropska reka.