Kentucky Fried Chicken sbarca il FVG e apre il suo primo ristorante a Villesse

VILLESSE – Apre il 27 marzo il ristorante Kentucky Fried Chicken di Villesse, presso il Centro Commerciale Tiare Shopping in Località Maranuz 2. Si tratta del terzo locale KFC nel Nord-Est, regione strategica per lo sviluppo del marchio che in quest’area è affidato al Franchising Partner US Food Network che gestisce, oltre a quello di Villesse, anche i ristoranti di Verona e Marcon. Sono 20 i nuovi posti di lavoro creati dal ristorante KFC di Villesse, che impiega persone provenienti per la maggior parte dal territorio. E sabato 31 marzo alle 18 una grande festa attende i clienti che vorranno festeggiare l’arrivo del famoso pollo fritto preparato con la ricetta originale ideata nel 1940 dal Colonnello Harland Sanders: saranno accolti da una cascata di palloncini con tante sorprese.

LA PRIMA APERTURA IN FVG - «Siamo partner di Yum! in Europa da oltre 20 anni e operiamo già in Romania e Moldavia. Dopo le aperture di Verona e Marcon, siamo orgogliosi di estendere il nostro brand al territorio del Friuli Venezia Giulia, portando a tre il numero di ristoranti KFC gestiti da U.S. Food Network in Italia – afferma Mark Hilton, CEO di Sphera Franchise Group, che controlla US Food Network - Prevediamo, nei prossimi anni, l’apertura di 19 ristoranti nell’area del Triveneto: un obiettivo ambizioso che affrontiamo con la convinzione non solo di offrire un prodotto di qualità, ma anche di dare un contributo al tessuto economico e all’occupazione di questo territorio. Il ristorante di Villesse dà lavoro a circa 20 persone tutte provenienti dalla zona e contiamo di offrire, con le prossime aperture, circa 500 nuovi posti di lavoro».

«Siamo entusiasti di annunciare l'apertura di KFC a Tiare Shopping - dichiara Giuliana Boiano, Direttore dello shopping centre di Villesse - attendevamo con grande interesse l'arrivo di questo player internazionale che ha scelto il nostro centro commerciale per aprire il suo primo punto vendita in Friuli Venezia Giulia. Con KFC accogliamo nel nostro shopping centre un'altra realtà capace, col suo nome e con la qualità della sua offerta e dei suoi prodotti, di dare risalto al nostro territorio e di richiamare qui ancor più visitatori attirati dal pollo fritto più famoso del mondo».

IL MENU' DI KFC - Il locale KFC di Villesse ha una dimensione di circa 300 metri quadri, offre 88 posti a sedere e sarà aperto 7 giorni su 7 dalle 9.30 alle 22. Nel ristorante sono disponibili il free wi-fi e diverse postazioni per la ricarica di cellulari e di computer. Da KFC il pollo più famoso del mondo è preparato al momento tutti i giorni. Nel nuovo ristorante di Villesse è possibile assaggiare il pollo preparato secondo la Original Recipe, la famosa ricetta che il Colonnello Sanders elaborò ispirandosi alla cucina di sua mamma: un gusto unico, dovuto alle 11 erbe e spezie segrete mescolate alla farina della panatura del pollo, che poi viene fritto e servito fragrante. Una preparazione che viene fatta al momento, ogni giorno nella cucina del ristorante dai cuochi di KFC, che lavorano il pollo a mano seguendo con cura tutti i passaggi, dalla marinatura alla panatura fino alla cottura. E poi si possono gustare le famose Hot Wings, piccanti alette di pollo fritte, i Tender, filetti di pollo fritto croccanti fuori e tenerissimi all’interno, i Brazer, filetti di pollo cotti al forno. E ancora panini col pollo, pannocchie cotte al forno, patatine e altri contorni, insalate, dolci e bibite, che si possono prendere a volontà grazie alla formula free refill: con tutte le bevande non confezionate, il bicchiere si può riempire tutte le volte che si desidera e provare i diversi gusti disponibili.

UN MARCHIO IN ESPANSIONE - «Con Villesse salgono a 19 i ristoranti KFC in Italia, dove siamo presenti in 7 regioni dal Veneto alla Campania – commenta Corrado Cagnola, Amministratore Delegato di KFC Italia – Il 2018 prevede l’apertura di 20 nuovi locali su tutto il territorio nazionale: un percorso di consolidamento nelle regioni che già ci ospitano come il Triveneto e di allargamento ad altri territori per arrivare sempre più vicini ai nostri consumatori, che continuano ad accogliere con entusiasmo il nostro pollo».

Nata negli Stati Uniti nel 1930, Kentucky Fried Chicken è oggi la più famosa catena al mondo di ristoranti che servono pollo ed è leader del mercato di riferimento: con 20.000 ristoranti in 125 paesi e dà lavoro a 750 mila persone nel mondo. In Italia KFC arriva nel 2014, e conta oggi 19 ristoranti, ad Arese (Mi), Assago (Mi), Brescia, Chieti, Cremona, Curno (Bg), Marcon (Ve), Milano Bicocca, Milano via Orefici, Orio al Serio (Bg), Pompei (Na), Reggio Emilia, Roma, San Giuliano Milanese (Mi), Torino, Valmontone, Verona, Villesse (Go) e Viterbo. L’obiettivo è di arrivare a 100 locali nei prossimi 5 anni. KFC è una società del gruppo Yum! Brands Inc. che comprende anche i marchi Pizza Hut e Taco Bell. Con più di 43 mila ristoranti in 140 Paesi, Yum! Brands è la più grande azienda al mondo nella ristorazione veloce.