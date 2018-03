"Qui e ora", atteso appuntamento con Calabresi ed Aprea al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d'Isonzo

GRADISCA D'ISONZO - Prossimo appuntamento al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo, martedì 27 marzo, alle 21, con ‘Qui e ora’ scritto e diretto da Mattia Torre, che vedrà in scena Paolo Calabresi e Valerio Aprea. Un testo intenso ed originale, capace di far riflettere profondamente sull’evoluzione della nostra società. Prevendite il martedì dalle 17 alle 19.

LA STORIA - «In un Paese dove se fai un incidente con qualcuno, a parità di torto o di ragione, quello è già un tuo nemico – spiega l’autore Mattia Torre - 'Qui e Ora' racconta lo scontro tra due individui sopravvissuti a un incidente tra due scooter nella periferia estrema di una grande città: il primo ribaltato, il secondo irriconoscibile. Un disastro di lamiere ancora fumanti. A terra, a pochi metri l’uno dall’altro, i due uomini, entrambi sulla quarantina: il primo, immobile, potrebbe essere morto; l’altro a fatica si alza. 'Qui e Ora' racconta un ansiogeno violento e comico duello metropolitano tra due uomini che hanno bisogno di cure e non le avranno, e che, pur essendo entrambi vittime della ferocia dei nostri tempi, si riconoscono come nemici: il primo ha di sé l’immagine di un uomo straordinario, ma non lo è; l’altro saprebbe accontentarsi della propria ordinarietà, ma non lo farà. Nell’attuale grande vuoto sociale, culturale e politico, tra le possibili derive ci sono un senso di inadeguatezza che porta a perdersi (come nel caso di Claudio Aliotta, interpretato da Valerio Aprea) e il cinismo e la ferocia che portano al male (come per Aurelio Sampieri, interpretato da Paolo Calabresi)».