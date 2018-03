"I Balcani, Regione sconosciuta", incontro con Federspev alla Biblioteca statale isontina

GORIZIA - Si intitola 'I Balcani, regione sconosciuta', l'incontro in programma per giovedi 29 marzo, alle 17.30, alla Biblioteca statale Isontina di Gorizia. L'evento, che avrà come relatore Vittorio Vogna, è organizzato dalla Biblioteca statale isontina in collaborazione con la Federspev - Federazione nazionale sanitari pensionati e vedove – e fa parte del programma di incontri, con cadenza mensile, che si tengono nella sala lettura al secondo piano della sede di via Mameli 12 a Gorizia. La rassegna è stata pensata per approfondire una ricca rosa di temi che spaziano dalla medicina all'arte, dalla storia all'attualità. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero, con inizio alla stessa ora.