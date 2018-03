Gorizia, auto si cappotta dopo uno scontro: in tre finiscono all'ospedale

GORIZIA - Scontro tra due vetture sulla Strada Regionale 305 tra Cormons e Mariano del Friuli nel primo pomeriggio di martedì 27 marzo. Come riportato da Il Gazzettino, vicino allo svincolo per Villaorba, all'altezza di un'osteria, una Mercedes classe E - dopo essersi scontata con una Alfa Romeo Mito gialla - ha terminato la sua corsa ribaltandosi in un campo.

Gli automobilisti coinvolti sono stati portati al Pronto Soccorso dell'ospedale di Gorizia per le ferite riportate, non sono in pericolo di vita. Sul posto anche un elicottero da Campoformido e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle auto incidentate e la bonifica della carreggiata.