"Anghingò giochiamo ancora un po'", una nuova attività per la prima infanzia a Monfalcone

MONFALCONE - Nuova attività ludico-educativa per la prima infanzia promossa dal Comune di Monfalcone e rivolta ai bambini dai 13 ai 36 mesi, residenti a Monfalcone e nei comuni limitrofi. Il nido d’infanzia comunale apre le porte anche ai bambini non iscritti, con l’attivazione del servizio integrativo Anghingò giochiamo ancora un po' che intende promuovere il gioco in un contesto sociale extrafamiliare.

IL CENTRO GIOCO PER BAMBINI E GENITORI - Il centro gioco che prevede, per i bambini accompagnati da un adulto, 2 appuntamenti settimanali pomeridiani il martedì e il venerdì dalle 16.30 alle 18.30, sarà ospitato presso il nido d’infanzia comunale Albero Azzurro in via Tagliamento 24 a Monfalcone. Il servizio condotto da due educatrici sarà organizzato in 2 turni con 8 incontri ciascuno. Il primo turno, le cui iscrizioni si apriranno il 9 aprile p.v. fino ad esaurimento dei posti disponibili, prenderà l’avvio il 20 aprile prossimo, il secondo partirà dal 29 maggio con iscrizioni a partire dal 21 maggio p.v.. Gli interessati potranno visitare la sede e conoscere il personale nelle seguenti giornate: il 10 aprile dalle 16.30 alle 17.30 per il primo turno, il 22 maggio sempre con lo stesso orario per il secondo turno.

Maggiori informazioni e dettagli sono disponibili sul portale del comune di Monfalcone, oppure rivolgendosi all’Ufficio Attività Educative ed Istruzione del Comune di Monfalcone in via Ceriani 12 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 11.30, lunedì e mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30 .