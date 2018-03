Fincantieri: presentata Carnival Horizon

MONFALCONE - E' stata presentata oggi, mercoledì 28 marzo, nello stabilimento di Monfalcone 'Carnival Horizon', destinata a Carnival Cruise Line, brand di punta di Carnival Corporation, primo operatore al mondo del settore crocieristico. Come riportato dall'Ansa la 'Carnival Horizon', gemella di 'Carnival Vista', è stata costruita nel cantiere di Marghera, ha una stazza lorda di 133.500 tonnellate, è lunga 323 metri e potrà ospitare a bordo oltre 6400 persone, tra passeggeri ed equipaggio.

LA NAVE E' DIRETTA IN SPAGNA - Fincantieri ha costruito dal 1990 ad oggi 81 navi da crociera (di cui 58 dal 2002), 64 delle quali per i diversi brand di Carnival, mentre altre 44 unità, compresi accordi, sono in costruzione o di prossima realizzazione negli stabilimenti del gruppo, di cui 10 per società armatrici del gruppo statunitense.

La nave salpa oggi da Monfalcone diretta a Barcellona dove il 2 aprile prossimo comincerà la crociera inaugurale. Alla cerimonia, Fincantieri era rappresentata dal presidente Giampiero Massolo e l'amministratore delegato Giuseppe Bono.