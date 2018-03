Con uova giganti e principesse il weekend di Pasqua sarà... dolcissimo

VILLESSE – Quello di Pasqua sarà un weekend dedicato alla cioccolata e all’intrattenimento per tutti i clienti del centro commerciale di Villesse. Si parte sabato 31 marzo con la distribuzione gratuita di cioccolatini Lindt lungo la galleria del centro. Lunedì 2 aprile, per festeggiare Pasquetta, in Piazza Maravèe ci sarà a partire dalle 15.30 la rottura delle uova giganti e alle 17 lo spettacolo per bambini 'Il mondo delle Principesse Show'. Tiare Shopping rimarrà invece chiuso per Pasqua, domenica 1 aprile ad eccezione delle ristorazioni, il cinema e l’area di intrattenimento digitale WeArena.

GLI EVENTI - La vigilia di Pasqua sarà davvero dolcissima: dalle 15.30 alle 19.30 un animatore itinerante vestito da Bianconiglio distribuirà a tutti i presenti i prelibati cioccolatini della Lindt.

Dopo la chiusura per Pasqua le attività riprenderanno lunedì 2 aprile con due appuntamenti da non perdere dedicati ai più piccoli. A partire dalle 15.30 al 2° piano di Tiare Shopping, tutti i bambini presenti saranno chiamati a rompere le uova di cioccolato giganti guidati da un animatore. I pezzi di cioccolata verranno poi distribuiti a tutti i visitatori presenti.

Il pomeriggio di Pasquetta si arricchisce di divertimento con 'Il mondo delle Principesse Show'. Alle 17 andrà in scena in Piazza Maravée uno spettacolo musicale ispirato alle canzoni dei più famosi film di animazione. Canto, danza e altre sorprese coinvolgeranno il giovane pubblico sotto la direzione del Genio della Lampada, simpatico presentatore che guiderà i presenti alla scoperta delle straordinarie fiabe principesche. Uno spettacolo dedicato a tutti coloro che vogliono divertirsi realizzato per trasmettere la morale di ogni singolo racconto evidenziandone il valore educativo.