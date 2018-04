Incidente stradale sulla Villesse-Palmanova, auto si ribalta: due i feriti

VILLESSE - Incidente stradale alle 10.10 sul tratto autostradale Trieste - Torino al chilometro 499 nel tratto Villesse - Palmanova. Coinvolte alcune vetture di cui una ribaltata sulla sede stradale. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco, ambulanza ed elisoccorso. Due i feriti trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale di Udine in codice giallo. Non si troverebbero in pericolo di vita.