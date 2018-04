Grado, Isola delle Donne, invita a scoprire la laguna

GRADO - Isola delle Donne, ovvero tre giornate, da venerdì 6 a domenica 8 aprile a Grado, per parlare delle donne in rapporto al nostro tempo, con proposte dedicate al benessere e alla 'felicità', intesa come spazio fisico e mentale di rigenerazione per le nostre giornate. LʼIsola delle Donne è unica e inconfondibile: è Grado. Per questo saranno proposti percorsi speciali per conoscere la città e le sue peculiarità storiche, paesaggistiche e naturalistiche, prima fra tutte le Laguna, con l’escursione inaugurale di venerdì 6 aprile.

ESCURSIONE IN LAGUNA - Partenza alle 10 da Riva San Vito 5 (Porto Vecchio di Grado) su Taxiboat per una navigazione condotta dalla guida turistica e naturalistica Claudio Salvalaggio. Posti limitati, prenotazioni già aperte al 340.4772191 (costo del biglietto 15 euro). Grado è anche una delle città più Bike Friendly d’Italia. Domenica 8 aprile all’Isola delle Donne Laguna Biking, un matinée su due ruote dedicato alla bicicletta. Massimo Cirri, autore e voce di un programma cult della radio italiana, Caterpillar su Radio2 Rai, sarà protagonista di un ciclotour alla scoperta delle location più affascinanti dell’isola di Grado. Partenza alle 10 da Piazza Biagio Marin con bici proprie oppure utilizzando quelle messe a disposizione dall’organizzazione. A conclusione della pedalata, una conversazione dedicata al piacere della bici e ai suoi tempi così sostenibili per la nostra vita, sempre con Massimo Cirri al Grand Hotel Astoria, in dialogo con Ludovica 'Ladybike' Casellati, direttore di Viagginbici.com.