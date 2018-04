Gorizia, in programma le visite teatralizzate alla Pinacoteca

GORIZIA - 'Storie appese a un chiodo' è il titolo di una visita teatralizzata alla Pinacoteca Provinciale (Palazzo Attems Petzenstein, Piazza De Amicis, 2). La visita - organizzata dall'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Musei e Archivi Storici, Musei provinciali di Gorizia e Artisti associati di Gorizia - si svolgerà sabato 28 e domenica 29 aprile alle 16 e alle 17.30. E' particolarmente consigliata a famiglie e bambini dagli 8 anni in su. Prenotazione obbligatoria (tel. 0481.532317, e-mail teatrogiovani@artistiassociatigorizia.it, referente Gabriella De Santis).

VISITA GUIDATA TEATRALIZZATA - Una visita guidata teatralizzata all'interno delle Sale della Pinacoteca Provinciale per introdurre il pubblico al patrimonio artistico del territorio con una nuova modalità di fruizione dell'opera pittorica mediata dalla narrazione, dalla performance teatrale e dal gioco. Un giorno alla pinacoteca per vedere com'è possibile trasformare un museo in una scena teatrale dove il pubblico è coinvolto attivamente.