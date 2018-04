A Gorizia si celebra la festa della Polizia di Stato

GORIZIA - Martedì 10 aprile sarà celebrato il 166° Anniversario della Fondazione della Polizia. Anche quest’anno il tema della ricorrenza è 'Esserci Sempre'; un’espressione che rappresenta pienamente l’impegno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato profuso con costanza e tenacia nella lotta contro il crimine, per preservare l’ordine pubblico e per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. L’ingresso è libero, aperto a tutta la cittadinanza, sino ad esaurimento dei posti disponibili.

LA CELEBRAZIONE - 'Esserci Sempre' per la gente e in mezzo alla gente: infatti, la celebrazione 2018 sarà - come peraltro avveniva con successo in passato - aperta a tutta la cittadinanza e si terrà presso il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Gorizia, con inizio alle 17, alla presenza delle principali autorità provinciali, delle altre forze dell’ordine e della polizia della Repubblica di Slovenia.

La cerimonia si articolerà in due parti: la prima parte istituzionale che prevede la lettura dei messaggi della più alte cariche dello stato, l’intervento del Questore di Gorizia, dottor Lorenzo Pillinini, che traccerà un bilancio dell’attività svolta dalla Polizia di Stato nell’anno 2017, e la consegna dei riconoscimenti al personale distintosi in servizio. La seconda parte vedrà l’esibizione musicale degli artisti di fama internazionale Mauro Maur e Françoise de Clossey, con il concerto 'La grande musica del cinema italiano'. La cerimonia sarà preceduta dalla deposizione di una corona d’alloro ai Monumenti ai Caduti della Polizia di Stato; alle 09 presso il Cimitero Monumentale di Monfalcone ed alle 10 presso il Parco della Rimembranza a Gorizia.