GORIZIA – E' online il nuovo sito web della Biblioteca statale Isontina, con molte novità pensate per venire incontro al meglio alle esigenze dell'utenza. L’indirizzo da digitare rimane sempre lo stesso, www.isontina.beniculturali.it, ma l’hosting è basato su nuovi server, più veloci e di nuova generazione.

UN RESTYLING A 360° - Rimanendo comunque sempre aderente alle linee guida ministeriali, la nuova veste del sito è attualizzata e pensata per venire incontro alle odierne esigenze. In particolare, quello online ora risulta essere un 'sito responsivo', che adatta cioè la sua risposta ai diversi dispositivi elettronici usati dagli utenti, siano essi computer, tablet o smartphone. Al visitatore rimane comunque un’ampia possibilità di scegliere e controllare le specifiche configurazioni. Il sito è realizzato con il programma Museo&Web versione 3.0, messo a disposizione gratuitamente dal Mibact, che si occupa anche dell'hosting.

In caso di difficoltà nella visualizzazione del nuovo sito, si consiglia di ripulire la cache del browser utilizzato, per evitare l'indirizzamento al vecchio sito che non risponde più. Si segnala inoltre che parte dei link presenti all'interno delle pagine saranno attivati a breve.

Va evidenziato infine che, per permettere una navigazione più facile e intuitiva, le sezioni del sito sono state ridotte, mantenendo le più importanti e tralasciando invece quelle che si riferivano a risorse e link oramai comunemente e facilmente rintracciabili dall'utenza.