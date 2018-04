I familiari dormono, bimbo di due anni esce di casa. Salvato in strada

MONFALCONE - Poteva finire in tragedia e invece, per fortuna, l’intervento di una Guardia Giurata dell'Italpol ha fatto sì che il pericolo sia scampato. E' successo verso le 10 di venerdì 6 aprile in via San Polo, a Monfalcone. Un bambino di due anni stava attraversando da solo la strada quando la Guardia Giurata lo vede e si lancia in suo soccorso bloccando la viabilità per metterlo in sicurezza. Nessuno lo aveva abbandonato lui, semplicemente, aveva aperto la porta ed era uscito di casa mentre il compagno della madre si era addormentato. Tutto è bene quel che finisce bene, anche se il gesto avrebbe potuto avere risvolti ben più gravi di quelli che ha avuto.