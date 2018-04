Gorizia, continua la rassegna "Incontri con l'autore": tre eventi in aprile

GORIZIA – Continua la rassegna 'Incontri con l'autore': in aprile è prevista una ricca rosa di eventi promossi dalla società Dante Alighieri, comitato di Gorizia, in collaborazione con la Biblioteca statale Isontina, l'associazione 'Il Ponte rosso', la libreria Antonini e il Kulturni dom. Lunedì 9 aprile, alle 18, l’appuntamento è alla trattoria Turri, in piazza Sant'Andrea a Gorizia, per l’incontro con gli autori Silvia Zetto Cassano e Marco Sosič che verranno intervistati da Walter Chiereghin, direttore della rivista web 'Il Ponte rosso'. Al termine, chi lo desidera potrà fermarsi a cena con gli autori.

GLI ALTRI INCONTRI DI APRILE - Si prosegue giovedì 12 aprile, sempre alle 18, alla libreria Antonini, in corso Italia 51 a Gorizia, dove sono in programma l’incontro con Annalisa Andreoni e la presentazione del libro 'Ama l'Italiano' (Piemme ed.), a cura di Tiziana Piras e Giuseppe O. Longo. L’introduzione sarà di Antonia Blasina Miseri.

Venerdì 20 aprile, alle 18, sempre alla libreria Antonini, infine l’incontro con Patrizia Rigoni e la presentazione del libro 'La parola figlio' (Campanotto ed.), a cura di Walter Chiereghin, con letture di Annamaria D'Auria.