Turriaco, il coro Diman del Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi a Montecatini Terme

TURRIACO - C'è grande fermento tra i ragazzi del Coro Diman, i giovanissimi del Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi di Turriaco. Parteciperanno infatti alla 16a Edizione del Festival di Primavera organizzato dalla Federazione Nazionale dei Cori Italiani a Montecatini Terme dal 12 al 14 aprile 2018.

UNA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE - La manifestazione internazionale per cori scolastici, di voci bianche e giovanili vede coinvolti 2000 ragazzi provenienti da tutta italia e dall'estero. Fulcro del Festival la formazione, attraverso atelier di studio tenuti da docenti di rinomata fama, la condivisione di esperienze e la conoscenza di nuove realtà nonché i concerti.

IL CORO DIMAN - Il Coro Diman è nato in seno al Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi come naturale evoluzione di un percorso didattico iniziato nel 2010 con l'avvio di un corso di propedeutica al canto ed è diretto dalla maestra Caterina Biasiol. Si esibisce sia con un proprio repertorio sia assieme al coro degli adulti del Gruppo, nel 2017 con la canzoneDès cantemo noi ha vinto il 14° Cantafestival de la Bisiacariaorganizzato dalla Pro Loco di Monfalcone. La presidente Caterina Chittaro afferma «Abbiamo chiamato Diman i nostri eclettici giovanissimi, domani quindi, l'orizzonte cui guardare nel canto come nella vita, non perdendo mai di vista la propria origine e le proprie tradizioni».