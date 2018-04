Il famoso Creator torinese Favij torna a Villesse

VILLESSE - Le scorse apparizioni avevano fatto registrare il tutto esaurito con oltre quattromila persone in coda per una foto o un autografo con il proprio beneamino. FaviJ, il Creator più seguito d’Italia, torna nello shopping centre di Villesse per incontrare i suoi fan e presentare 'The Cage', il suo primo romanzo di fantascienza. L’appuntamento, imperdibile per tutti i numerosi fan della Webstar, è fissato per sabato 14 aprile dalle 16 all’ingresso Ikea - al secondo piano del centro commerciale Tiare Shopping.

IL LIBRO, 'THE CAGE' - Il volume, scritto a quattro mani con il celebre autore Jacopo Olivieri, si ispira alle storie dei videogiochi e racconta una vicenda di fantascienza ricca di prove da superare ed enigmi da risolvere davanti ai quali sarà necessario fare forza sul gioco di squadra e la fiducia reciproca per salvarsi. Per accedere al firmacopie, a ingresso gratuito, è necessario presentarsi con una copia di 'The Cage'. Tutti coloro che acquisteranno il libro presso la libreria Giunti di Tiare Shopping potranno ritirare presso l’Infopoint il pass per l’accesso prioritario. Inoltre tutti coloro che presenteranno il libro all’Infopoint potranno ritirare un coupon sconto da utilizzare presso la nuova area di intrattenimento digitale WeArena.

IL FAMOSO YOUTUBER - FaviJ, all’anagrafe Lorenzo Ostuni, è uno fra gli Youtuber più popolari degli ultimi anni con un grandissimo seguito di fan e appassionati. Su Youtube registra oltre 7 milioni e mezzo di iscritti con miliardi di visualizzazioni. Classe 1995, il torinese gamer e creator, è una delle icone più amate del mondo dei videogochi tanto che Panini nel 2015 gli ha dedicato una collezione di figurine e Giochi Preziosi nel 2016 ne ha prodotto una linea di cartotecnica. Non solo, FaviJ si è messo in gioco anche come attore partecipando a due serie TV e un Vlog Documentary e instaurando collaborazioni prestigiose con Cartoon Network, Fox, Nintendo, Mondadori e Vodafone. Si è proposto sulla scena anche come scrittore,'Sotto le cuffie', il suo primo libro, ha superato le 100 mila copie vendute.

Sabato 14 aprile sarà a TIARE SHOPPING per presentare il suo secondo libro «The Cage».