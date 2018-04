Amped Software compie 10 anni e lancia il suo primo 'user event' internazionale in Slovenia

FVG – Da start-up nata in Area Science Park ad azienda leader mondiale nello sviluppo di software per l’analisi forense di immagini e filmati, Amped Software compie dieci anni di attività e lancia in questo importante anniversario sul sito https://ampedsoftware.com/amped-user-day-2018 le iscrizioni al suo primo user event internazionale, previsto a Bled, in Slovenia, il 21 settembre 2018. Le soluzioni di Amped Software sono attualmente utilizzate da Forze dell’Ordine, agenzie governative, laboratori forensi e società di sicurezza in oltre 80 Paesi. Per tutti gli utilizzatori l’evento di Bled sarà l’occasione per incontrare chi c'è dietro ai prodotti Amped Software, scambiare idee, fare domande al team, proporre nuove feature sui prodotti ed incontrare altri esperti da tutto il mondo.

FINE SPECIFICO PER UN CLIENTE SPECIFICO - «Non è stato sempre facile, ma finora è stato un percorso entusiasmante. Se c'è qualcosa di cui sono molto orgoglioso, è la costante coerenza della visione aziendale» riferisce Martino Jerian, fondatore e CEO di Amped Software. «Ho iniziato questo cammino con la stessa vision che ancora oggi guida l'azienda: creare i migliori strumenti per l'analisi di immagini e filmati specializzati per usi forensi ed investigativi. Fare qualcosa di molto specifico per un tipo di cliente molto specifico, ma essere il migliore nel farlo e farlo diventare lo standard mondiale». L'azienda sta attraversando una delle più importanti fasi di sviluppo dalla sua fondazione e sta mirando ad espandere la sua linea di prodotti e relative funzionalità in molteplici direzioni, rimanendo tuttavia fedele alla visione aziendale originaria. Oltre ai prodotti attuali, Amped FIVE, Amped Authenticate e Amped DVRConv, sono in fase di sviluppo altri importanti progetti.

LE TAPPE - Nel 2005 Martino Jerian lavora alla stesura della sua tesi di laurea presso il gruppo di ricerca IPL, Image Processing Laboratory, dell'Universita' di Trieste e, in collaborazione con uno dei principali reparti di investigazioni scientifiche italiani, sviluppa il software denominato MIPE (Modular Image Processing Environment). Nel 2006 il prototipo del software viene presentato alla conferenza Imaging for Crime Detection and Prevention di Londra, Regno Unito, nonché in occasione di alcuni importanti meeting riguardanti le scienze forensi riservati agli specialisti del settore. Il Progetto Amped si classifica al secondo posto nella Start Cup Trieste, un concorso che premia i business plan più innovativi, ed entra tra i finalisti del Premio Nazionale Innovazione (Pni), un’altra competizione tra i migliori business plan. Nel 2007 Amped diventa il primo progetto in assoluto supportato da Innovation Factory, incubatore certificato dell’AREA Science Park di Trieste, il più grande parco scientifico italiano. Nel 2008, il 10 aprile, viene costituita ufficialmente Amped SRL, la prima azienda nata da Innovation Factory. A poco più di un anno dalla sua fondazione, la società viene premiata quale migliore start-up italiana al concorso TechGarage durante la fiera SMAU. Nel 2010, Amped Software viene inserita nel volume Winning Italy – Almanacco dell’eccellenza Italiana a cura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che promuove le più rilevanti innovazioni ed i più significativi traguardi raggiunti da aziende e privati italiani. Amped Software viene inserita tra i leader nel campo delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, all’interno di un gruppo di rilievo mondiale che include, tra gli altri, aziende di spicco come la Ferrari, il ricercatore del CERN Lucio Rossi, e Lorenzo Thione, lo sviluppatore della tecnologia utilizzata da Microsoft nel motore di ricerca Bing. Nel 2017 Amped Software si classifica nella Deloitte Technology Fast 500 EMEA, che premia le aziende che hanno raggiunto i più rapidi tassi di crescita del fatturato in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Oggi Amped Software è formata da un team di giovani professionisti di provenienza internazionale, alcuni dei quali hanno anche prestato servizio in ambito militare e nelle Forze dell'Ordine. Nel corso degli anni, Amped Software ha sviluppato relazioni strategiche con partner chiave, che hanno consentito all'azienda di fornire i propri prodotti a clienti su scala mondiale.

AMPED SOFTWARE - Amped Software sviluppa tecnologie per l'analisi, il miglioramento e l'autenticazione di immagini e video per applicazioni forensi, di sicurezza ed investigative. I prodotti di Amped Software sono utilizzati da Forze dell’Ordine, agenzie governative, laboratori forensi e specialisti della sicurezza in tutto il mondo. Fondata nel 2008 a Trieste, l'unica missione di Amped Software è quella di creare i software di massimo riferimento per qualsiasi necessità di elaborazione di immagini e video correlata alla sicurezza ed alle investigazioni. Per ulteriori informazioni, visitare: www.ampedsoftware.com.