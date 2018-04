Ciclismo, "Grado 2 Salzburg Bike Tour": gradesi a Salisburgo dopo un viaggio di 408 km

GRADO - La delegazione gradese che ha preso parte al 'Grado 2 Salzburg Bike tour', il viaggio di 408 km lungo la Ciclovia Alpe Adria Radweg da Grado a Salisburgo è giunta a destinazione mercoledì 11 aprile verso le 13.30, dopo gli ultimi 46 Km percorsi da Werfen. Giovedì 12 al Castello di Mirabell incontro istituzionale con il Sindaco di Salisburgo Harald Preuner e nell'occasione, grazie alla collaborazione con Promoturismo FVG, verrà presentata alla stampa austriaca l'esperienza trascorsa e si dibatterà del cicloturismo come asset su cui investire, in particolare per unire due località turistiche d'eccellenza come Grado e Salisburgo. Interverrà anche il Sindaco di Grado, Dario Raugna, che ha preso parte alla spedizione.

Partito sabato 7 aprile, durante la prima giornata il gruppo ha incontrato nelle diverse tappe della regione Friuli Venezia Giulia le autorità locali, in segno della massima collaborazione e sinergia del territorio. L’iniziativa, promossa dal Comune di Grado, ha visto la collaborazione di: associazione Sogit Grado, gruppo dell’UC Grado Isola del Sole, Pro Loco Grado, FIAB Monfalcone 'Bisiachi in bici', FIAB Udine 'aBicitUdine', associazione Live Bike FVG, GIT - Grado Impianti Turistici di Grado, associazione Graisani de Palù e Portatori della Madonna, Hotel Ristorante Marea e Santonego.