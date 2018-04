Incendio in autostrada: camion prende fuoco, autista illeso

FOGLIANO REDIPUGLIA - Un autoarticolato ha preso improvvisamente fuoco, per cause in corso di accertamento, mentre era in transito sull'autostrada A4 poco dopo il casello di Redipuglia in direzione Venezia. L'incendio si è verificato all'alba - verso le 6 di mattina - di venerdì 13 aprile. Ad incendiarsi è stato il semirimorchio del camion (di targa rumena) che trasportava materiale ferroso. Illeso il conducente che è riuscito a mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gorizia che hanno staccato il semirimorchio dalla motrice e sono riusciti a spegnere le fiamme. Il mezzo è andato completamente distrutto. Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e il personale di Autovie Venete per i rilievi.

Durante le operazioni di spegnimento del rogo il traffico ha subito rallentamenti, l'autostrada non è stata chiusa e la circolazione è stata deviata sulla corsia di sorpasso in attesa della rimozione del mezzo.