Global Meetings Industry Day 2018: il gotha del mondo degli eventi si riunisce a Nova Gorica

NOVA GORICA – Al Perla di Nova Gorica la terza edizione del Global Meetings Industry Day 2018, l’appuntamento che riunisce tutti i professionisti impegnati nella pianificazione e nella gestione di eventi, organizzato e promosso da MPI Italia Chapter – Meeting Professionals International, community internazionale che conta oggi più di 17mila soci in tutto il mondo. «Si tratta di un format internazionale – dichiara Mauro Bernardini, presidente di MPI Italia – nato con l’idea di far incontrare i protagonisti del mondo MICE per dimostrare il reale impatto che convegni, conferenze, viaggi incentive e fiere hanno sulle persone, sul business e sulle comunità, ma sarà anche un’occasione di promozione della regione compresa tra Friuli e Goriška».

IMPULSO AL TURISMO - L’obiettivo del GMID 2018, che si svolge in contemporanea con eventi della stessa tipologia in tutto il mondo, è, infatti, anche quello di dare un forte impulso ai flussi turistici legati al cosiddetto 'business travel' o turismo d’affari. Tra gli ospiti sono attesi organizzatori di eventi, fornitori di servizi, rappresentanti di aziende committenti, società intermediarie, consulenti e figure istituzionali. È previsto anche l’intervento di docenti e studenti impegnati nella misurazione degli effetti economici e dell’indotto del settore. «Oltre a disporre degli spazi necessari, siamo specializzati da anni nell’offerta di servizi per il business travel – ha dichiarato Suzana Pavlin, sales manager del Gruppo Hit. Nell’organizzazione di questo appuntamento abbiamo coinvolto anche i nostri partner sul territorio per rafforzare ulteriormente il posizionamento della regione nel panorama del settore congressuale su scala europea».

L'ORGANIZZATORE DELL'EVENTO - MPI Italia Chapter è la prima associazione italiana nell’ambito della comunicazione d’impresa, del marketing, del turismo e della meeting industry, iscritta nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n. 22) che disciplina le professioni non regolamentate. Il Capitolo italiano, fondato nel 1991, fa parte di MPI - Meeting Professionals International - la più grande community internazionale, esistente dal 1972, che rappresenta tutte le categorie professionali impegnate nella pianificazione, organizzazione, gestione e misurazione degli effetti economici degli eventi: organizzatori, fornitori di spazi e servizi, aziende committenti, società intermediarie, professionisti, figure istituzionali, docenti, studenti. La community internazionale conta oggi più di 17mila soci distribuiti nel mondo tra 90 capitoli/club.

LA SEDE DEL MEETING - Gruppo Hit, nato a Nova Gorica nel 1984, è la principale corporate turistica slovena, leader nei settori dell’ospitalità alberghiera, del gioco e dell’intrattenimento: gestisce hotel, ristoranti e casinò nelle località più famose della Slovenia ed è presente anche a Sarajevo. Tra i punti di forza del Gruppo Hit si annovera la catena di centri di gioco ed intrattenimento Hit Casinos, pionieri in Europa del vincente modello americano che vede casinò, alberghi, ristoranti, bar, centri wellness e sale convegni convivere 'sotto un unico tetto'. Il risultato è un’offerta completa, rivolta ad un pubblico trasversale, caratterizzata da una particolare attenzione alla valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni culturali ed enogastronomiche. Il Gruppo Hit propone pacchetti turistici completi sul mercato italiano, collocandosi tra i player di riferimento nell’ambito della crescita dei flussi verso la Slovenia. Allo scopo di presidiare il segmento in costante sviluppo del gioco online, è presente anche sul web con il portale Hitstars.it, ispirato ad una strategia che punta a promuovere l’interazione e l’integrazione con il gioco nei casinò. Nella sua attività, il Gruppo Hit persegue uno sviluppo socialmente responsabile del gioco e del divertimento ed è particolarmente sensibile alla tutela dell’ambiente, attraverso l’adozione di tecnologie di approvvigionamento energetico basate sull’utilizzo di fonti alternative e su sistemi di cogenerazione.