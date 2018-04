L'urto e poi le fiamme: conducente tratta in salvo

MONFALCONE - Un'auto è andata a fuoco verso le 13.30 di venerdì 13 aprile in via Cosulich a Monfalcone. A seguito di un tamponamento fra l'auto e un pick up la prima è stata avvolta dalle fiamme sprigionatesi dal vano motore. A notarlo due guardie giurate dell'Italpol che - in servizio sugli autobus come agenti accertatori - hanno prontamente prestato soccorso intervenendo con un'estintore. Non riuscendo però a domare il rogo sviluppatosi è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente illesa la ragazza alla guida dell'automobile, che è stata portata a bordo strada dagli agenti.