Gorizia, in arrivo la prima antologica del friulano Sergio Altieri

GORIZIA - Palazzo Attems si prepara ad un nuovo grande evento, che verrà inaugurato venerdì 20 aprile alle 18: la mostra di Sergio Altieri dal titolo 'Il colore appassionato: opere 1949-2018', sarà aperta al pubblico dal 21 aprile al 22 luglio, con orario dalle 10 alle 18, da martedì a venerdì. Al termine dell'inaugurazione, che si terrà in Piazza De Amicis, 2, alla presenza dell'artista e delle autorità seguirà un brindisi con i vini di Livio Felluga.

LA MOSTRA E L'ARTISTA - L' artista, nato a Capriva del Friuli nel 1930 è stato allievo di Gigi Castellani a Cormons. Inizia ad esporre nel 1949 e, nel corso di una lunghissima carriera, ha esposto in Italia e all' estero. Questa antologica, che è la prima di Altieri a Gorizia, non solo permetterà di ammirare le opere più significative da lui realizzate (grazie anche alla collaborazione di numerosi prestatori), ma soprattutto renderà visibile un gruppo di lavori inediti che l' artista ha completato negli ultimi tempi.

I temi ricorrenti delle sue opere sono: la famiglia, la Casa sulla collina e tanti altri, resi con vibrazioni forti di colori raffinati. La mostra sarà corredata da un ricco catalogo.