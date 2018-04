Con il musical "Dirty dancing" cala il sipario sulla stagione del Teatro Verdi di Gorizia

GORIZIA - Il sipario calerà sulla stagione artistica 2017/2018 del Teatro Verdi di Gorizia con il musical 'Dirty Dancing – The Classic Story On Stage', fedele trasposizione teatrale dell’omonimo successo cinematografico con Patrick Swayze e Jennifer Grey. L’appuntamento per rivivere la storia d’amore tra la giovane Baby e l’affascinante maestro di ballo Johnny in un resort per vacanze è per martedì 17 aprile, alle 20.45. Un più che degno finale per una stagione che è stata ricca di soddisfazioni ed emozioni, con artisti e compagnie prestigiosi che hanno calcato il palco goriziano.

IL RACCONTO DELLA STORIA D'AMORE - L’adattamento del giovane e talentuoso regista italiano Federico Bellone ha incontrato il favore della critica, inducendo i produttori del format originale inglese ad assumere la regia italiana quale Regia Ufficiale dello spettacolo internazionale. Fedele trasposizione teatrale del film ambientato in una lontana estate degli anni ’60, 'Dirty Dancing il Musical (The Classic Story on Stage)' racconta il magico e movimentato incontro tra la giovane Baby Houseman e il fascinoso maestro di ballo Johnny Castle: e nella tipica atmosfera festosa del villaggio turistico nasce la loro storia d’amore, accompagnata da musiche indimenticabili e balli ad altissima carica sensuale. Indimenticabili le coreografie, come nella scena finale sulle note di '(I’ve Had) The Time Of My Life' rimasta indelebile nella memoria di tutti, vincitrice di un Premio Oscar e di un Golden Globe. La colonna sonora dello spettacolo comprende altri grandi successi, come 'Hungry Eyes', 'Hey Baby', 'Do you love me?'. Nel cast diretto da Federico Bellone, i due protagonisti saranno interpretati da Sara Santostasi e da Giuseppe Verzicco.