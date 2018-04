Nasce "Nord Est Mall": il centro commerciale nel quale nulla è lasciato al caso

GORIZIA - Il 3 maggio apre al pubblico il centro 'Nord Est Mall', nel tratto di strada che unisce Ronchi dei Legionari con Fogliano Redipuglia. Il centro sorgerà nell’attuale struttura commerciale con insegna 'Centro Commerciale Ramonda'. Un progetto che crea oltre 100 posti di lavoro e che propone uno luogo/spazio di commercio, rivisitato su un’idea di shopping mirata e coerente.

UNA NUOVA IDEA DI CENTRO COMMERCIALE: COMODITÀ NEGLI ACQUISTI - 'Nord Est Mall' è un centro commerciale nel quale nulla è lasciato al caso: rilancia l’attività esistente, allargando e strutturando ancor di più l’offerta sulla casa, sul design, sull’abbigliamento. Facilmente raggiungibile, lungo quel tratto di strada che è anche la linea di confine fra la cultura italiana e quella slovena.

La scelta dei brand, le superfici dei negozi studiate con attenzione e logica, la velocità di accesso alla struttura garantiscono ai clienti tranquillità e comodità negli acquisti, senza la concitazione tipica dei tradizionali centri commerciali che, invece, ospitano un’ingente tipologia di attività, in modo spesso disarticolato e non coerente. Il nuovo centro ha come filo conduttore la coerenza della progettazione degli spazi e dell’offerta che non è stata costruita su elementi quantitativi. Il lavoro intenso di questi mesi è stato finalizzato alla rivisitazione dell’intero ambiente, per arrivare ad un modello di centro commerciale che, in zona, manca e che risponde ad un’esigenza sempre più impellente dei clienti.

LE INSEGNE PRESENTI: BELLEZZA, BENESSERE E DESIGN - Si disegna il futuro, partendo sempre dal presente e guardando indietro al passato. E così, all’interno di 'Nord Est Mall' trova spazio l’insegna 'Sorelle Ramonda', con in più l’outlet. Abbigliamento di qualità e marchi assortiti sono il binomio indissolubile del brand storico del centro commerciale di Ronchi dei Legionari che riparte con nuovo slancio all’interno del progetto di riammodernamento della struttura. Vediamo anche da vicino le new entry.

'CasaTua' rappresenta la risposta del Gruppo Paterno alla domanda di arredamento, con un costo ragionato frutto della creatività e del design italiani. Un marchio che, in breve tempo, si è imposto sempre di più sul mercato. La sua specificità intercetta l’attenzione di un pubblico giovane che cerca l’estetica, ma anche la funzionalità nella propria abitazione, senza dover rinunciare alla qualità per poter avere il prezzo più conveniente.

'Eurobrico', azienda storica del gruppo Paterno, è sinonimo del mercato del 'fai da te' per la casa, architettato in modo strutturato per la famiglia che ama la propria abitazione, proposto su scala nazionale; ad oggi la catena conta una trentina di punti vendita su tutto il territorio nazionale. Un universo semplice, nel quale convivono gioielli come anelli, orecchini, bracciali in diamanti, oro e argento, ma anche orologi e bijoux ultrafashion è quello del marchio 'Stroili' che avrà uno spazio all’interno del centro.

'Pompea' offre un abbigliamento intimo che permette di affrontare con libertà e dinamismo la vita quotidiana, con un vasto assortimento di capi in grado di rispondere ad ogni tipologia di cliente.

'Euronics' che aprirà a giugno mette insieme invece elettronica, informatica, telefonia ed elettrodomestici di top gamma. Nell’era contemporanea, non esiste la casa, anche se ottimamente arredata, senza tecnologia. All’interno 'Nord Est Mall', esaurita l’offerta sull’abbigliamento e sulla casa, non poteva mancare la grande distribuzione alimentare, con il marchio teutonico 'Aldi', capace di combinare un assortimento di prodotti proprio con un’attenta scelta della migliore gastronomia del territorio su cui opera. Non poteva non esserci la ristorazione nel nuovo centro commerciale. 'Up&Down' è il ristorante dislocato su due piani che propone caffetteria, pizza a tranci e ristorazione tutti i giorni.

LA LINEA DI CONFINE COME PONTE FRA CULTURE - 'Nord Est Mall' sorge lungo la linea di confine e di unione fra Italia e Slovenia. E le imprese che hanno deciso di trovare spazio nel centro commerciale lo hanno fatto anche sulla base della volontà di intercettare un pubblico nuovo, giovane ed attento al design e alla creatività del Made in Italy. Le linee di confine sono un’enorme opportunità: permettono di operare su più territori, ponti fra culture diverse in grado di portare la propria offerta commerciale verso nuovi orizzonti.