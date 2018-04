Public affairs e lobbying: due seminari a Gorizia

GORIZIA – 'Fare lobbying in Italia' e 'Fare lobbying a livello internazionale' sono i titoli dei due seminari di formazione che terranno rispettivamente Paolo Zanetto e Roberto Razeto giovedì 19 aprile e martedì 24 aprile a Gorizia. Aperti a tutti gli interessati, i due appuntamenti si svolgono nell’ambito dei seminari di formazione 'Public affairs e lobbying', organizzati dall’Università di Udine con il contributo del Consorzio per lo sviluppo del polo universitario goriziano all’interno del piano dell’offerta formativa professionalizzate dei corsi di studi in Relazioni pubbliche e Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni. Per partecipare ai seminari, è gradita l’iscrizione via mail a larem-convegni@uniud.it.

«Questi interventi vogliono aiutare a comprendere, dalla voce di professionisti autorevoli, come funziona il mondo spesso frainteso del lobbying inteso in senso moderno – spiega Luca Brusati, coordinatore del ciclo di seminari –, e come tali si inseriscono nella ricca offerta culturale e professionalizzante dell’Università di Udine rivolta al settore della comunicazione».

FARE LOBBYING IN ITALIA - Giovedì 19 aprile dalle 13 alle 16, presso il Kinemax (Piazza Vittoria 41), Paolo Zanetto parlerà di 'Fare lobbying in Italia'. Fondatore della Cattaneo Zanetto & Co. - prima società in Italia di public affairs e lobbying per fatturato, con sedi a Roma, Milano e Bruxelles -, Zanetto è vicepresidente de 'Il Chiostro', associazione che promuove la cultura, la pratica e la trasparenza nella rappresentanza degli interessi.

FARE LOBBYING A LIVELLO INTERNAZIONALE - Martedì 24 aprile dalle 11.30 alle 14.30, nell’Aula Magna della sede dell’ateneo friulano di via Santa Chiara 1, Roberto Razeto interverrà su 'Fare lobbying a livello internazionale'. Razeto è consulente della Banca Mondiale in materia di comunicazione istituzionale e ambientale e docente di public affairs presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione Iulm di Milano.