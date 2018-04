"Tiarepiadi 2.0": una sfida tra caccia al tesoro virtuale e montaggio mobili Ikea

VILLESSE - Dopo il grande successo dell’anno scorso torna 'Tiarepiadi 2.0', il concorso-evento in collaborazione con Ikea. Nel 2017 è stata una giornata assolutamente eccezionale, che ha attirato l’attenzione di migliaia di persone sia all’interno di Tiare Shopping che online, grazie alla diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del centro commerciale. Un successo senza precedenti per la prima edizione delle Tiarepiadi che lo shopping centre di Villesse vuole superare con la nuova edizione 2.0, concorso-evento che permetterà di vincere un sogno: una cucina completa e la spesa per un anno..

IL CONCORSO-EVENTO - Grazie alla collaborazione con Ikea, gli acquisti fatti all’interno dello shopping centre di Villesse fino a domenica 6 maggio compresa danno l’opportunità di partecipare alla seconda edizione del concorso con in palio ogni giorno Gift Card Tiare Shopping e l’accesso alla vera e propria olimpiade del montaggio mobili in programma sabato 19 maggio. La gara, evento clou dell’iniziativa, vedrà dieci squadre sfidarsi per portare a termine una caccia al tesoro virtuale organizzata in cinque tappe all’interno della galleria commerciale e costruire in maniera corretta un mobile Ikea. I partecipanti avranno a disposizione un’ora di tempo per concludere le tappe della Caccia al Tesoro virtuale e 30 minuti per il montaggio del mobile. La squadra vincitrice potrà realizzare la cucina dei propri sogni attraverso un maxibuono di 9mila euro da spendere nel negozio Ikea di Villesse e 12 Gift Card Tiare Shopping del valore complessivo di 3.600 euro che equivalgono a un anno di spesa alimentare.

COME PARTECIPARE - Per prendere parte al concorso basterà fare acquisti per un totale di almeno 30 euro in qualsiasi negozio del centro, presentare gli scontrini e la propria tessera Ikea Family all’infopoint del centro commerciale e scoprire immediatamente se si è vinta una o più Gift Card del valore compreso tra i 10 e i 100 euro. Chiunque avrà partecipato - anche chi non vincerà le Gift Card - potrà essere estratto per partecipare alle 'Tiarepiadi 2.0' e sarà in gara per vincere la cucina dei propri sogni e un anno di spesa alimentare. La carta Ikea Family, necessaria per partecipare al concorso, può essere sottoscritta gratuitamente all’Infopoint. Maggiori informazioni e regolamento completo del concorso su www.tiareshopping.com.

NOYZ NARCOS INCONTRA I FAN - Il noto rapper romano - Special Guest di Media World - sarà nel centro commerciale di Villesse domenica 22 aprile alle 18 per firmare le copie del suo ultimo disco 'Enemy' . L’appuntamento, imperdibile per tutti i fan dell’artista, è al secondo piano della Galleria Commerciale dove Noyz incontrerà i propri fan e scatterà una foto ricordo. Emanuele Frasca, in arte Noys Narcos, è sulle scene italiane già dal 2005 e ha all’attivo diversi dischi che ne sottolineano la sua grande rilevanza come cantante hip hop nella scena italiana, fra i più innovativi di tutto il panorama. Il rap di Narcos vuole differenziarsi da quello moderno e cercare un dialogo diretto con i ragazzi affrontando temi scottanti e tipici del genere: storie di strada, soldi, donne, droga, avidità. Il 13 aprile ha presentato il suo ultimo disco lanciato dal singolo 'Sinnò me moro', con il quale Noyz Narcos vuole rendere omaggio alla storica cantante romana Gabriella Ferri della quale si dichiara grande fan.