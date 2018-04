A Mossa si parla di miele e si inaugura una mostra di pittura

MOSSA - Giovedì 19 aprile, alle 20 presso il Centro Civico Comunale, appuntamento con le specialità agroalimentari locali: il dott. Massimiliano Zacchigna, apicoltore ed esperto in analisi sensoriale del miele, presenterà la serata dal titolo 'Dal fiore al vasetto: la produzione dei mieli in Friuli Venezia Giulia'. Si parlerà delle caratteristiche del miele che viene prodotto nel nostro territorio, sull'importanza dell'apicoltura e sarà possibile fare un assaggio guidato di alcuni mieli regionali. Inoltre sabato 21 aprile, alle 17 presso il Centro Civico Comunale, sarà inaugurata la mostra di pittura intitolata 'Caleidoscopio - Incontro con le opere di Fiorenzo Bertin'.

L'ARTISTA FIORENZA BERTIN - L’artista, scomparso prematuramente nell’aprile 2014, era originario di Bressa di Campoformino ma ha vissuto per diversi anni a Farra d’Isonzo ed è stato militare dell’Arma dei Carabinieri. La passione per l’arte, coltivata da autodidatta, emerge a seguito di un incidente che lo porterà ad una forte depressione: l’arte diviene per Fiorenzo motivo di vita, attraverso la pittura racconta se stesso, le proprie passioni, le paure, il dolore. Le sue opere avranno notevole successo, con premi e riconoscimenti in Italia ed all’Estero e numerose esposizioni in prestigiose sedi. La mostra, visitabile al sabato dalle 17 alle 20 e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, resterà aperta fino al 13 maggio. Informazioni e prenotazione visite guidate al numero 338.1820259.