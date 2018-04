Cade dal tetto di una casa che stava ristrutturando e muore

CORMONS – E’ morto dopo essere caduto dal tetto di una casa mentre era impegnato in alcuni interventi di ristrutturazione. E’ successo sabato mattina nel centro di Cormors. La vittima è un artigiano di Lucinico, Edoardo Persoglia, 50 anni. La scoperta del corpo senza vita è stata fatta dal proprietario dell’abitazione verso le 9 del mattino. E’ stato quest'ultimo a dare l'allarme facendo accorrere sul posto i carabinieri e il personale medico di una ambulanza. Purtroppo per l’artigiano non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate in seguito alla caduta. La Procura ha già disposto l’autopsia per capire le cause della morte, e in particolare se la caduta sia stata provocata da un malore.