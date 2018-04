A Monfalcone si discuterà di mobilità sostenibile e turismo slow

MONFALCONE - Martedì 24 aprile alle 18.30 al Brocante di Monfalcone (viale S. Marco, 44), il candidato Consigliere regionale Alessio Gratton dialogherà e si confronterà sui temi della mobilità sostenibile e del turismo slow assieme al Sindaco di Grado (premiato dalla Fiab come Comune ciclabile d'Italia 2017) Dario Raugna, reduce dalla trasferta promozionale da Grado a Salisburgo in bicicletta, al circolo Legambiente di Monfalcone e alla FIAB-Bisiachinbici. L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza e sarà un'utile occasione per valutare le opportunità di crescita del turismo lento per il territorio isontino, data la sua rete di ciclovie che lo legano alle proprie bellezze naturalistiche e culturali, e per individuare quali interventi possibili possono essere messi in atto nella prossima legislatura regionale al fine di migliorare la mobilità sostenibile attraverso un percorso di confronto e di ascolto.