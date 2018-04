Ritornano le grandi emozioni musicali a Cormons

CORMONS - Ritorna puntuale l'appuntamento con le grandi emozioni musicali: l'anteprima del nuovissimo progetto musicale di Lorena Favot. Dal vivo, al Limite Schianchi-Food (via Friuli 37,Cormons), sabato 28 aprile alle 21 verrà presentato 'Landscapes'; l'ultimo progetto di una delle voci più interessanti e creative del panorama italiano unita alla bravura di altri quattro straordinari musicisti della regione, non solo come sideman ma anche in veste di compositori delle musiche del disco. Nel progetto accanto a Lorena Favot, Gaetano Valli alla chitarra, Mauro Costantini al pianoforte, Alessandro Turchet al contrabbasso e Aljosa Jeric alla batteria e percussioni.

IL NUOVO PROGETTO LANDSCAPES - Paesaggi: parola complessa, densa di significati e di emozioni che travolgono il visitatore. Simbolo di movimento e di trasformazione della società e dell'uomo, il paesaggio mette in un certo senso a fuoco i personaggi entro un palcoscenico, quasi un non-luogo. In questo nuovo progetto di Lorena Favot, che si concretizza nella prossima uscita di un cd, si incontrano paesaggi sonori, brani come luoghi da visitare. Dialoghi interiori, bellezza, prospettiva, affetto, intimità e linguaggi diversi giocano sulle note di composizioni inedite con la consapevolezza che la musica prende molte direzioni e che i componenti del gruppo vogliono far incontrare, scontrare e convergere.

SERATA MUSICALE CON CENA - Come sempre durante la serata sarà presente uno squisito menu gourmet abbinato alla musica. Ingresso libero per il bar con consumazione obbligatoria. Prenotazione obbligatoria ai tavoli presso la pagina Facebook oppure al nr. 0481.62378. I posti sono limitati.