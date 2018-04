Arriva "Monfalcone in fiore": colori, sapori e fragranze della primavera in città

MONFALCONE - Il Comune di Monfalcone e l'Associazione Nord Est Evolution ci sono riusciti ed è in prossima partenza 'Monfalcone in fiore': colori, sapori e fragranze della primavera riempiranno oltre 45 stand, due piazze e il centro pedonale (Piazza Unità d'Italia, Piazza della Repubblica, via Cesare Battisti e via Sant'Ambrogio). Per quattro giorni, dal 27 al 30 aprile, tutta la città si colorerà delle opere e delle creazioni di giardinieri, fiorai, vivaisti, coltivatori, apicoltori e hobbisti.. L'inaugurazione della manifestazione si terrà venerdì 27 aprile alle 16 presso l’ingresso del ristrutturato Palazzo Municipale di Piazza della Repubblica. Orari di apertura dalle 10 alle 20. La nuova e rivisitata edizione della manifestazione è stata possibile grazie al Comune di Monfalcone, Confcommercio di Monfalcone e VivaCentro - Centro Commerciale Naturale Città di Monfalcone.

COSA SI POTRA' TROVARE - Prodotti di erboristeria, piante da frutto, arredo da giardino, rosai, prodotti alla lavanda, piante ornamentali e tutto quanto fa giardinaggio saranno i protagonisti. Il centro della città sarà inondato di fiori, grazie agli espositori che si sistemeranno in centro città tra gazebo e punti vendita, il tutto corredato dalla scenografia di aiuole e giardini a cura di AssofiorItalia. Svariati gli angoli verdi a disposizione, i fiorai più rappresentativi del territorio saranno a vostra disposizione per consigli, suggerimenti e dimostrazioni per grandi e per i più piccini.

Gli apicoltori più innovativi e riconosciuti a livello nazionale al servizio del pubblico con i loro pregiatissimi mieli, da quello del Carso a quello della pianura Friulana fino ad arrivare al pregiato miele del vicino Veneto. Chiocciole, cosmesi a base di bava di lumaca con tutte le proprietà benefiche ad essa legate. Olii Essenziali che dalla pianta coltivata con amore si trasformano in prodotti naturali. Spezie sapientemente lavorate per ogni uso dalla cosmesi alla cucina dalla salute all'estetica. Essenze, tisane, estratti e succhi di frutta per prenderti cura in modo naturale della persona. Hobbisti con produzioni artigiane di rilievo e creazioni per la casa originali, frutto del sudore e della fantasia. Gli adulti potranno ricevere lezioni sulla cura delle orchidee, sull'uso delle spezie e dei sali dal mondo in cucina, sulla coltura dei propri orti tradizionali (terapeutici e commestibili) mentre i più piccini potranno conoscere le api e l'ape regina, creare con le loro mani e imparare a riciclare i materiali nel pieno rispetto della natura.

NOVITA' GASTRONOMICA - In esclusiva a 'Monfalcone in Fiore' da Martina Franca (TA) 'L'angolo piccante' di Alex Pepper! Ami il peperoncino in tutte le sue trasformazioni? Allora affrettati, non puoi mancare. Alex Pepper, l'uomo più piccante d'Italia, vi aspetta con i suoi particolari peperoncini che propone in un assortimento alimentare esclusivo per dispensare informazioni sulle sue proprietà e illustrarne le infinite varietà e relativi gradi di piccantezza. Un appuntamento solo per palati di veri intenditori....astenersi finti amanti del piccante potreste bruciarvi le papille!

Ad accompagnare la manifestazione floreale anche stupendi hot-dog con wurstel di puro suino e di pollo/tacchino e per gli intolleranti ottima birra gluten free.