Gorizia fra shopping, mercatini, musei e giardini

GORIZIA - Ancora un fine settimana con tante iniziative a Gorizia. In particolare sabato 28 aprile, compleanno della città, si 'festeggerà' con l'ingresso gratuito in castello e a Palazzo Coronini. In quest'ultimo ci sarà anche una visita guidata alle 12. Inoltre, per l'occasione, anche la Prefettura, al mattino, aprirà al pubblico il 'suo' giardino appena risistemato mentre per la mostra di Sissi ci sarà una visita guidata alle 10. Ma non è finita. Per tutta la giornata, in piazza Vittoria e via Roma, ci saranno gli ambulanti di Forte dei Marmi con le loro bancarelle che si 'intrecceranno' con l'evento 'Arte in giardino', dove esporranno hobbisti del settore, organizzato dall'associazione 'Nuovo lavoro' ai Giardini pubblici. E proprio qui, nel pomeriggio, dalla 15 alle 18, ci saranno i truccabimbi coordinati dallo Ial per la gioia dei piccoli.