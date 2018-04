FOGLIANO REDIPUGLIA - Cristiana Pisano, appoggiata da Lega e Uniti per il Paese, è stata eletta sindaco di Fogliano Redipuglia con 926 voti, pari al 57,52 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti Alessandra Messineo (Riparte, Lista Civica Cambiare Fogliano-Polazzo-Redipuglia) con 684 voti (pari al 42,48 per cento).

I dati completi e dettagliati, a cura del Servizio elettorale della Regione, sono consultabili sul sito ufficiale della Regione (www.regione.fvg.it)