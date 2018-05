"Aiutaci a crescere, regalaci un libro", l'iniziativa di Giunti e Tiare Shopping

VILLESSE – Sono oltre un milione i libri donati nelle ultime otto edizioni del progetto charity di Giunti 'Aiutaci a crescere, regalaci un libro', che hanno permesso di arricchire biblioteche, scuole e ospedali pediatrici di tutta la penisola. Un progetto che Tiare Shopping ha voluto sostenere per il secondo anno donando libri e librerie al reparto oncologico dell’Ospedale di Gorizia. Una partnership che quest’anno prenderà forma anche attraverso l’evento finale della rassegna che verrà ospitato in Galleria. Sabato 5 maggio dalle 16 in Piazza Maravèe, si svolgerà infatti la cerimonia di consegna degli oltre 2mila volumi donati: una vera e propria 'Festa dei libri' durante la quale verranno coinvolte tutte le realtà locali destinatarie della raccolta con Tiare Shopping che offrirà la merenda agli oltre 200 bambini che parteciperanno.

CAMPAGNA SOCIALE - «Sostenere la donazione di un libro è progettare insieme un percorso di crescita e benessere dei nostri ragazzi» recita la campagna istituzionale di Giunti, ed è proprio questo il principio che sta alla base della rinnovata collaborazione con il centro commerciale di Villesse. Offrire un servizio dando un’opportunità ricreativa ed educativa andando a sostenere le realtà del proprio territorio. Un’iniziativa dal valore sociale molto alto e condivisa per il secondo anno consecutivo dopo il buon esito della prima collaborazione. Lo scorso anno infatti Tiare Shopping aveva partecipato all’iniziativa donando libri e librerie alle scuole di Villesse. «È un progetto che ci sta molto a cuore – afferma Giuliana Boiano, Direttore dello shopping centre di Villesse – un’ulteriore modalità per esprimere la nostra vicinanza al territorio. Per noi aiutare il reparto oncologico dell’Ospedale di Gorizia significa regalare fiabe, favole e sogni che possano rendere più sereni i momenti difficili che queste persone stanno attraversando».