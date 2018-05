Trieste Airport, in treno da Villacco con Mi.Co.Tra.

RONCHI DEI LEGIONARI - Sarà attiva dal 2 giugno l’estensione sperimentale del servizio Mi.Co.Tra. da Villach fino al polo intermodale di Trieste Airport e alla stazione di Trieste. Tale prolungamento si articolerà su due treni A/R e sarà attivo il sabato, la domenica e i giorni festivi, mentre proseguirà nelle altre giornate il servizio giornaliero Udine-Villach. Questo nuovo collegamento con Trieste Airport si aggiunge ai 54 treni che già collegano giornalmente la fermata aeroportuale. L’iniziativa sarà realizzata grazie alla partecipazione della Società Ferrovie Udine Cividale, in qualità di partner, al Progetto CONNECT2CE (Priority 4: Cooperating on transport to better connect Central Europe).

CONNOTAZIONE BIKEFRIENDLY - L’Amministratore Unico di Società Ferrovie Udine Cividale, Maurizio Ionico, evidenzia la connotazione bikefriendly che contraddistingue il servizio Mi.Co.Tra, «Grazie ad un bagagliaio con una capienza di 100 cicli e a personale plurilingue dedicato al carico e allo scarico di biciclette, questo servizio ha registrato importati risultati. In particolare, nel corso del 2017, sulla tratta nazionale interessata dalla ciclovia Alpe Adria, la crescita si è attestata al 7% di passeggeri trasportati e al 16,7% delle biciclette caricate. In questo senso, la fermata Trieste Airport risulterà presto una tappa obbligata per chi vorrà cogliere l’opportunità di estendere alla costa gradese l’esperienza della ciclovia Alpe Adria».

CICLABILE TRIESTE AIRPORT E FOSSALON-GRADO - Il Comune di Ronchi ha infatti recentemente ottenuto l’approvazione per la realizzazione del collegamento diretto di Trieste Airport alla ciclabile per Fossalon-Grado. Un’opzione di vacanza che non mancherà di catturare l’attenzione dei turisti in arrivo in regione con i voli dal nord Europa, che avranno la possibilità di scendere dall’aereo, o dal treno, e salire direttamente in sella verso le nostre spiagge.

«Questo nuovo collegamento ferroviario da e per Trieste Airport è particolarmente significativo, perché rappresenta in modo eccellente i benefici dell’intermodalità per la mobilità regionale e per l'incremento dell'incoming turistico di prossimità e di lungo raggio che il nostro aeroporto può sempre più favorire» è il commento del Direttore Generale di Trieste Airport Marco Consalvo.