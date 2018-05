Gorizia, la città degli innamorati

GORIZIA – Gorizia non è solo una delle città italiane in cui si vive meglio - secondo un’indagine nazionale del Sole 24 Ore , si guadagna il 9^ posto per qualità della vita - ma è anche un centro ricco di tradizioni, storie e culture, e un meraviglioso contenitore di luoghi e scorci emozionali ancora da scoprire; il tutto perfettamente ritagliato a misura d’uomo. Consapevole delle bellezze che la città è in grado di offrire, il Comune di Gorizia ha ideato, nell’ambito di un progetto pluriennale di promozione turistica, una serie di itinerari che guidano i visitatori alla scoperta dei volti nascosti della città. Conosciuta come la città della Mitteleuropa, Gorizia propone oggi percorsi dedicati a chi piace passeggiare, fare jogging, a chi si sposta con la famiglia, agli amanti della bici ma anche a chi piace muoversi in macchina. Con i suoi angoli romantici, Gorizia diventa anche la città degli innamorati. In particolare, i luoghi di suggestione sono stati mappati ed inseriti in quattro 'Percorsi emozionali' che portano alla scoperta della Gorizia magica; dai giardini ai parchi, dai tempietti alle corti interne, dall’Isonzo al Castello di Gorizia, questi luoghi si trovano in centro ma anche fuori città.

I PERCORSI EMOZIONALI - Il percorso 'romantico' (o dei kissing spots) dedicato agli innamorati; i punti di interesse sono luoghi romantici dove rinnovare e riconfermare la promessa d’amore e osservatori privilegiati dove scattare foto memorabili. Il percorso 'running' è ideale per una corsa piacevole ed appagante. Immersa nel verde, Gorizia è animata da parchi, giardini, angoli ameni e scenografici, abbellita da un centro pedonale che è un 'salotto mitteleuropeo'. La distanza da percorrere è di circa 6 km. Il percorso 'del tempo', perchè fino a pochi decenni fa Gorizia era caratterizzata dalla presenza discreta e costante di molti antichi orologi che consentivano, volendo seguire l’itinerario da essi indicato, di percorrere tutto il centro cittadino, passeggiando per le vie della città fra molti dei luoghi che tuttora possono essere riscoperti. Il percorso 'antiche botteghe' nasce dalle antiche cronache che a Gorizia nell’Ottocento esistessero circa 1200 esercenti commerciali di vario genere, con addirittura 400 'pizzicagnoli' e oltre 100 osterie; si tenevano, inoltre, fin dal Medio Evo, ben 4 fiere cittadine, la più importante delle quali era dedicata ai SS. Patroni Ilario e Taziano. Al giorno d’oggi purtroppo molto s’è perso, ma permangono ancora qua e là testimonianze dell’antica vocazione commerciale della città.

GLI ITINERARI IN UN'APP - Gli itinerari sono inseriti all’interno della App Let’sGo!Gorizia, alla voce Percorsi, dove sono segnalati anche i punti di interesse e le tappe da seguire. Come ha osservato il Sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna: «La nostra città è come uno scrigno con tante cose straordinarie da scoprire e "assaporare». Come amministrazione stiamo "recuperando" e valorizzando questo eccezionale patrimonio per farlo conoscere meglio anche sotto l'aspetto turistico. Per questo invitiamo tutti a visitarla e a lasciarsi conquistare dal suo fascino».

L’Assessore alla Cultura e allo Sviluppo Turistico del Comune di Gorizia Fabrizio Oreti ha aggiunto: «Gorizia è una città che ha molto da offrire; è una commistione di culture e tendenze, ma anche di palazzi, parchi, musei e luoghi che offrono una ricchezza di contenuti ancora da scoprire. Gorizia è capace di affascinare con i suoi scorci inaspettati, di regalare un’esperienza emozionale al turista grazie al fascino unico di questi itinerari che traggono la forza da suggestioni antiche».