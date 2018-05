Domina, a Gorizia al via corso per colf, baby sitter e assistenti familiari

GORIZIA - Colf, baby-sitter, badanti non ci si improvvisa. Oggi chi svolge questi delicati mestieri deve dimostrare capacità e competenze, ma soprattutto possedere attestati in grado di garantire la propria professionalità tra le mura domestiche, a contatto con bambini o nella cura degli anziani. Per questo 'Domina' di Udine, associazione nazionale famiglia datori di lavoro domestico guidata da Lauretta Serafini, presidente di Federcasalinghe Fvg e Casa del Consumatore Fvg, organizza a Gorizia un corso gratuito ad hoc per formare queste figure, sempre più richieste anche nella nostra regione. Il corso, che gode del patrocinio del Comune di Gorizia e della collaborazione dell’assessore al personale pari opportunità politiche del lavoro Marilena Bernobich e dell’assessore alle politiche sociali Silvana Romano, si svolgerà presso il centro Sociale Polivalente il martedì e il mercoledì a partire dalla prossima settimana, 15 e 16 maggio (ancora pochi posti disponibili).

Docenti esperti accompagneranno circa 30 persone a un percorso di formazione che le porterà alla certificazione e all’iscrizione all’Albo nazionale di Domina, da cui si potrà attingere per l’assunzione di assistenti familiari, collaboratori domestici e baby-sitter. Per ottenere la certificazione bisogna possedere come prerequisiti l’aver lavorato con contratto collettivo nazionale almeno 12 mesi negli ultimi 36 mesi (baby-sitter o contatto domestico) anche non continuative. Tutti avranno comunque un attestato di partecipazione.