A Monfalcone lutto cittadino e sciopero in Fincantieri

MONFALCONE - Assemblea dei lavoratori della Fincantieri nella mattinata di giovedì 10 maggio per commemorare la scomparsa dell'operaio di 19 anni morto ieri in un incidente sul lavoro. I sindacati hanno indetto uno sciopero per la giornata odierna in cui a Monfalcone si osserverà anche il lutto cittadino proclamato dallo stesso Comune. Ha partecipato stamani anche il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, secondo la quale (come riportato dall'Ansa) «non possiamo più ritrovarci a tragedia avvenuta perché non si può morire per lavorare e non si può morire a 19 anni. Dobbiamo reagire - ha aggiunto - con atti concreti e con protocolli rigidi e condivisi da tutti, che servano a prevenire futuri incidenti: ne discuteremo nel pomeriggio durante l'incontro con il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga e l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono», ha concluso.