Da Trieste Airport a Lubiana, Zagabria e Firenze con Florentia Bus

RONCHI DEI LEGIONARI - Grazie alla partnership con la compagnia toscana, si arricchisce l’offerta di Trieste Airport e si estende il servizio offerto alla clientela slovena e croata. La stazione bus del polo intermodale di Trieste Airport è entrata ufficialmente nel timetable di Florentia Bus, società attiva su tratte nazionali e internazionali, con una flotta di 45 moderni pullman, oltre che operativa come tour operator e con servizi non di linea.

NUOVA OFFERTA BUS DI LUNGA PERCORRENZA - L’accordo con Florentia Bus consente al Trieste Airport di incrementare l’offerta rivolgendosi al mercato dei bus di lunga percorrenza. Agli utilizzatori di questi collegamenti, Trieste Airport può assicurare un capillare servizio di connessione verso altre destinazioni del Friuli Venezia Giulia, grazie ai servizi ferroviari e del trasporto pubblico locale disponibili nell’ambito della stessa infrastruttura. L’opportunità di collegare con bus di linea Lubiana e Zagabria con l’aerostazione permette inoltre di offrire alla clientela slovena e croata, che rappresenta una fetta rilevante dei passeggeri in partenza da Trieste Airport, una ulteriore possibilità di raggiungere l'aeroporto e i suoi voli di linea e charter.

«Questa partnership va nella direzione che avevamo immaginato e programmato per lo sviluppo dell’intermodalità del nostro aeroporto, coniugando l’offerta sul lungo raggio con quella sul corto raggio attraverso le diverse possibilità di trasporto ferro, gomma, aria» ha affermato il Direttore Generale di Trieste Airport Marco Consalvo. «Siamo felici di inaugurare questa fermata presso l'Aeroporto di Trieste e garantire ai nostri utenti una maggior qualità dei servizi a terra grazie alla struttura del polo intermodale e alle connessioni garantite dai servizi via gomma, aria o ferroviari. La vicinanza di Trieste Airport all'uscita autostradale di Redipuglia sulla Autostrada A4, ci permetterà inoltre di ottimizzare il tempo di percorrenza dell'intera tratta» ha aggiunto Fabrizio Maddii, Amministratore di Florentia Bus.

BIGLIETTI GIA' DISPONIBILI - Sono già acquistabili online, sul portale www.florentiabus.it, i biglietti per le tratte Trieste Airport-Lubiana (a partire da 13 euro), Trieste Airport-Zagabria (da 23 euro) e Trieste Airport-Firenze (da 37 euro.). In merito agli orari giornalieri, il bus diretto verso Lubiana, Zagabria e Sofia fermerà a Trieste Airport alle 17:43 mentre arriverà alle 7:12 quello in partenza per Bologna e Firenze.