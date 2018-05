"Ronki'n'Roll", quattro giorni all'insegna della musica rock a Ronchi dei Legionari

RONCHI DEI LEGIONARI - Torna il contest per le band emergenti al Ronki'n'Roll! Si terrà dal 31 maggio al 3 giugno in via Aeroporto 3 a Ronchi dei Legionari. Il contest è rivolto ai gruppi che propongono un repertorio di musica propria. L'iscrizione è gratuita ed è aperta a tutti gli artisti e le cover-band che proporranno almeno un brano inedito. Verranno assegnati i seguenti premi: primo premio, la registrazione di un EP di 3 brani; secondo premio, 10 ore di prove al Centro Giovani Innovation Young di Monfalcone; terzo premio, la partecipazione al main event Ronki'n'roll 2019.

ACUSTIC NIGHT - La prima sera del festival, giovedì 31 maggio, sarà all'insegna dell'acustico a partire dalle 20. Si alterneranno sul palco: Massimo Bonano, Volvodrivers, Matteo della Schiava, Bratiska e Piotre. Dj set by Disco mannaro. L'apertura dei chioschi è prevista per le 17.

RAGGAE NIGHT - Quest'anno il reggae nostrano e non farà da padrone e colonizzerà un'intera serata del festival! Venerdì 1 giugno dalle 18.30 si alterneranno sul palco: Ujamaa Reggae, The Groovement Project e Pigs Parlament. Dj set a cura di Rebel Vibes Soundsystem. L'apertura dei chioschi è prevista per le 17.

METAL NIGHT - E' sabato 2 giugno e come da tradizione arriva puntuale la serata metal con band d'eccezione: Frozen Crown, Kaledon, SacraBolt e Fist Of Rage. L'apertura dei chioschi è prevista per le 17.

CONTEST DAY - Domenica 3 giugno sarà il giorno che incarna la vera essenza del festival: il contest delle band. Sono tantissime e sono preparatissime! Si susseguiranno sul palco: The Gunner's Daughter, Hanger Theory, Out The Club, The Breeze, Mary Illusion, Alone, Asherath, Artica, Nikk & The Bad Boys, Ursus' escape. La serata si concluderà con due live infiammanti: The Young Line e Foolish Wives. A fine serata dj Set Disco mannaro. L'apertura dei chioschi è prevista per le 12 e la gara di Beerpong alle 14.

TORNEO BEERPONG - Quest'anno le cose si fanno più serie al torneo BeerPong: ci saranno 16 squadre, 32 aprtecipanti, 3 tavoli ufficiali e un grosso premio in palio. Le iscrizioni ed il versamento delle relative quote (10 euro) avverranno sabato 19 maggio dalle 19 presso il Nuovo Bar Acli a Ronchi dei Legionari. Per informazioni contattare: Davide 3289578875 o Keko 3332994132.