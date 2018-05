Grado, incendio in una palazzina: muoiono due persone

GRADO – Scoppia un incendio in una palazzina di Grado e due persone muoiono. E’ successo nella notte tra sabato e domenica vicino al Ponte Bianco, in riva Ugo Foscolo. A perdere la vita sono state due persone, madre e figlio, Elida Iussa, 87 anni, e Roberto Corbatto, 51 anni, probabilmente soffocati dal fumo sprigionatosi in seguito all’incendio.

SONO INTERVENUTI I VIGILI DEL FUOCO - A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato le fiamme levarsi dall’appartamento all’ultimo piano. All’arrivo dei Vigili del Fuoco, l’abitazione era completamente avvolta dalle fiamme. I pompieri hanno trovato le due vittime nei loro letti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Grado e della Compagnia di Monfalcone che hanno subito informato il magistrato di turno.

DA CAPIRE LE CAUSE DEL ROGO - L'immobile, inagibile, sarà posto sotto sequestro per stabilire con certezza le cause del rogo.