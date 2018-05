Il Castello di Spessa fra le location in cui è stata girata la fiction "Il Confine"

CAPRIVA DEL FRIULI - Il Castello di Spessa di Capriva del Friuli, con la sua inconfondibile sagoma che si scorge da lontano sulla cima di un basso colle tappezzato di vigne, l’alta torre merlata, i grandi saloni arredati con mobili d’epoca, la scenografica cantina medievale, il parco storico è sempre più spesso scelto come location ideale per girare scene di film e fiction sia italiani che stranieri, nonché di spot. Lo si potrà vedere anche a fare da sfondo alle vicende della fiction Il Confine, che andrà in onda su Rai 1 il 15 e 16 maggio. La mini serie in 2 serate è stata coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon Italia (A.P.T.) per celebrare il centenario della Prima Guerra Mondiale. Un racconto sulla tragedia della guerra, che vide su fronti opposti amici e persino parenti, ma anche sugli ideali e sui sentimenti di una generazione poco più che adolescente travolta dalle chiamate al fronte.

LA FICTION PARLA DI TRAGEDIE DI GUERRA - Con la regia di Carlo Carlei e la sceneggiatura di Laura Ippoliti e Andrea Purgatori, Il Confine racconta la storia di tre giovani sul drammatico sfondo del primo conflitto mondiale. Emma, figlia di un commerciante ebreo, Franz, figlio di un militare austriaco, e Bruno, figlio di un operaio e fratello di uno degli esponenti dell'irredentismo triestino, sono costretti a rinunciare alla loro giovinezza e lottano per sopravvivere e salvare non solo chi amano ma anche ciò in cui credono. Interpreti sono Filippo Scicchitano, Caterina Shulha, Alan Cappelli Goetz. Nel cast anche Stefano Dionisi, Fiorenza Tessari, Edoardo Purgatori, Roberto Chevalier, Fabrizia Sacchi e Massimo Popolizio. Nel film, girato per 9 settimane tra Trieste e i luoghi reali delle trincee di allora, non mancano scene di guerra e scene di massa, per le quali sono state utilizzate oltre mille comparse.

CAPRIVA PROTAGONISTA IN TV - Il Confine non è la prima fiction girata al Castello di Spessa, che ha fatto da sfondo – ad esempio – a Sposami e Un caso di coscienza 4. E anche a spot come quello, dalle atmosfere gotiche della compagnia telefonica 3 per il mercato svedese. Sempre rimanendo in tema televisivo, la scorsa settimana anche la troupe di Linea Verde, la seguitissima trasmissione di Rai 1, era stata al Castello di Spessa per girare delle riprese panoramiche sui vigneti con il drone e altre nella scenografica cantina e nei saloni, all’interno di una puntata dedicata alle colline friulane a cui ha preso parte anche Marco Simonit dei Preparatori d’Uva, che andrà in onda il 3 giugno alle 12.20.

'PORTE APERTE' AL CASTELLO DI SPESSA - Chi volesse visitare questo incantevole luogo ricco di storia e bellezze naturali, può approfittare della 9° edizione di Giardini Aperti in Friuli Venezia Giulia, in programma per domenica 20 maggio. Il Castello di Spessa aprirà per l’occasione al pubblico il Parco secolare e i Giardini privati (ingresso libero dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 al tramonto. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo).