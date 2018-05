Trieste Airport integra l'offerta commerciale con il duty free Lagardère

RONCHI DEI LEGIONARI - Un top player mondiale dei duty free per l’area partenze di Trieste Airport Lagardère sbarca in aeroporto con il nuovo duty free integrando l’offerta commerciale in un terminal totalmente rinnovato. Un altro importante gruppo internazionale conquista una posizione chiave all’interno dell’aeroporto regionale. Si tratta del Gruppo Lagardère, global leader nel travel retail con oltre 4.300 negozi, che ha raggiunto un accordo con Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa per un periodo di 8 anni. L’apertura del nuovo duty free permetterà ai passeggeri di Trieste Airport di accedere a un’offerta di eleveta qualità e grande ampiezza. Con questa partnership prestigiosa si arricchisce e si qualifica ulteriormente la proposta di Trieste Airport, un’infrastruttura che – nel contesto del nuovo polo intermodale del trasporto - rappresenterà sempre più un punto di riferimento per i collegamenti e l’immagine del territorio.

SHOP IN FASE DI REALIZZAZIONE - Il nuovo shop, attualmente in fase di realizzazione e che verrà aperto entro la fine di maggio, occuperà una superficie di 300 mq e sarà collocato presso l’area imbarchi dello scalo, immediatamente dopo i controlli di sicurezza. Un layout particolarmente innovativo caratterizzerà il nuovo spazio commerciale che proporrà ai viaggiatori in partenza un ampio assortimento di prodotti. L’area duty free sarà suddivisa in due tipologie di offerta: Aelia, caratterizzata da una gamma innovativa di profumeria, cosmetica, vini e liquori, che dedicherà particolare attenzione alla vendita delle eccellenze vitivinicole del Friuli Venezia Giulia, e Relay, dedicata a prodotti editoriali e accessori travel.