WWF: Ikea promuove l'utilizzo di cotone sostenibile

VILLESSE - Dal 16 al 27 maggio Ikea Gorizia donerà 1 euro al WWF per ogni articolo acquistato tra le serie DJUNGELSKOG e URSKOG: prodotti che, ideati in collaborazione con l’associazione, sono stati realizzati con l’utilizzo di cotone proveniente da coltivazioni sostenibili. Nello stesso periodo sarà donato 1 euro al WWF per ogni 'menu Bimbi Biologico' venduto al ristorante e i clienti potranno sostenere l’associazione con una donazione volontaria alla cassa.

DAL 2005 IN CAMPO PER IL WWF - Dal 2005, Ikea è scesa in campo a sostegno del WWF per migliorare i metodi di produzione del cotone, aderendo a 'Better Cotton Initiative' (BCI), l’iniziativa che promuove la diffusione di tecniche di coltivazione più sostenibili sia per l'ambiente che per gli agricoltori. Grazie a corsi e iniziative di formazione, Ikea insieme alle Onlus ha aiutato più di 100 mila agricoltori a imparare metodi di coltivazione più sostenibili, che hanno permesso loro di ridurre i costi, aumentare i margini di guadagno e migliorare le proprie condizioni lavorative.