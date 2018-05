UDINE - Giocano, divertiti, i delfini immortalati dai tecnici dell’Associazione DelTa (che si occupa di campagne di monitoraggio di cetacei e tartarughe, promozione della conservazione degli habitat marini e costieri) nella laguna di Grado. Almeno così può sembrare agli occhi di chi non conosce il comportamento di questi animali.

ERANO UN BEL GRUPPETTO - Il gruppo di delfini tursiopi avvistato - nell'ambito del monitoraggio cetacei nel Golfo di Trieste a bordo dei mezzi nautici dell'Agenzia regionale per l’ambiente - al largo dell’Isola d’Oro si stavano spostando verso sud parallelamente all’acro costiero, come spiegato sul sito dell’Arpa Fvg che ha pubblicato le bellissime immagini. «Il branco era costituito da 13, 15 esemplari di cui 5 o 6 in età giovanile. Inoltre sembravano essere impegnati in un’attività di predazione. I tecnici Arpa Fvg e dell’Associazione DelTa hanno potuto seguire il gruppo per circa 40 minuti effettuando riprese fotografiche, video e rilievi del rumore subacqueo».

Grado: avvistato un gruppo di delfini in Laguna (© Associazione DelTa | Arpa Fvg)

Grado: avvistato un gruppo di delfini in Laguna (© Associazione DelTa | Arpa Fvg)

Grado: avvistato un gruppo di delfini in Laguna (© Associazione DelTa | Arpa Fvg)

Grado: avvistato un gruppo di delfini in Laguna (© Associazione DelTa | Arpa Fvg)

Grado: avvistato un gruppo di delfini in Laguna (© Associazione DelTa | Arpa Fvg)