Incidente in autostrada: muore l'autista di un furgone

VILLESSE - Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto verso le 10.15 di lunedì 21 maggio in A4, all'altezza di Villesse, in direzione Venezia. Lo comunica Autovie Venete. Un furgone ha tamponato un autoarticolato e il conducente del furgone è morto. In quel tratto di strada non c'erano né cantieri né code - spiega Autovie - ma solo rallentamenti. L'autostrada è stata chiusa fra Villesse e Palmanova in direzione Venezia (la riapertura è avvenuta soltabto alle 14).

Disagi per il traffico e chiusure, lunedì mattina all'alba anche a seguito di incidente che ha coinvolto un mezzo pesante, il quale, dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito di traverso sbarrando la strada, fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia. Sempre lunedì mattina un autocarro ha centrato la parte iniziale del guard rail (cuspide) che delimita la pista di ingresso al casello di Portogruaro e ha poi colpito la pensilina e il pilone. Si registrano rallentamenti fra Villesse e Redipuglia in direzione Trieste. Il traffico è rallentato anche alla Barriera di Trieste Lisert in direzione Venezia.